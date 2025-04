Largo dos Estudantes receberá apresentações de teatro

OSÓRIO – Durante esta semana, o Largo dos Estudantes Sônia Chemale receberá três apresentações teatrais do espetáculo ‘Meu Rio de Aventuras’. A iniciativa faz parte do projeto Teatro à Mil, que é organizada pelo Sesc, e conta com a parceria da prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

A peça, realizada pelo Grupo Borogodó, conta a história de Chico e Tatá, dois garotos ribeirinhos que moram em margens opostas de um rio que corta ao meio a sua cidade e que embarcam em uma aventura para salvá-lo logo após ele ter sido atingido por rejeitos de uma barragem. Pelo caminho os dois encontram mitos e lendas do nosso folclore, como o Curupira, o Boto Cor de Rosa, o Boi Bumbá e o Uirapuru.

Após uma apresentação na tarde de quinta (3), nesta sexta-feira (4), serão realizadas mais duas apresentações às 9h e 30min e às 14h e 30min. Vale ressaltar que todas as apresentações são gratuitas e abertas a toda comunidade osoriense.

CRÉDITO: Divulgação