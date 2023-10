Largo dos Estudantes recebe 9ª Mostra de Dança Arte e Longevidade

OSÓRIO – Em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Sindilojas, por meio do Programa Sesc Maturidade Ativa, organizou uma série de atividades (todas gratuitas) para a população osoriense acima dos 50 anos. A programação, que teve início no último dia 28 de setembro, contou com apoio da prefeitura local, do Centro Universitário Cenecista (Unicnec), do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) e da Pastoral da Pessoa Idosa.

Dentro da programação, na última quarta-feira (4), o Largo dos Estudantes Sônia Chemale recebeu a nona edição da Mostra de Dança Arte e Longevidade. Conforme a organização, “o evento buscou revelar diversas experiências com a dança a fim de contribuir com o bem-estar da pessoa idosa e proporcionar momentos de diversão que influenciem no desenvolvimento físico e psicológico”.

Presente no evento, o prefeito Roger Caputi disse que: “É muito importante continuar ativo, praticando atividades que façam bem. Ver todos alegres com as atividades desenvolvidas, é muito gratificante e recompensador”, declarou o prefeito Caputi. Além dele, também estiveram presente o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Culta e Juventude, Eduardo Pellegrini, a assessora de Cultura Karla Janayna e o presidente do Sindilojas Litoral Centro e vice-presidente da Fecomércio-RS, Joel Dadda, entre outras autoridades.

Mostra contou com apresentação dos corais de Atlântida Sul e do Vida e Voz da Maturidade Ativa Sesc Tramandaí.

Ao todo, 550 participantes de 14 grupos de diferentes cidades do Estado subiram ao palco. As apresentações tiveram início com os corais de Atlântida Sul e do Vida e Voz da Maturidade Ativa Sesc Tramandaí. A programação seguiu com danças dos grupos Maturidade Ativa dos Sescs Osório, Tramandaí e Taquara, além do Alma Cigana da Associação Cidreirense do Idoso Amigos, do grupo de dança folclórica do Sesc Torres, do Espaço Conexão (Magistério), do Estrelas do Mar (Magistério), do Ritmos do Sesc Tramandaí, do Ascab (Gravataí), do Cravos e Canelas (Porto Alegre), do Invernada Xirú (Cidreira), do Nas Ondas da Dança (Cidreira), do Grupo Arco-Íris (Magistério), e do Grupo de Dança Amigas de Anita Amigos (Cidreira).

Paralelamente à Mostra de Dança, as Instituições de Longa Permanência de Pessoas Idosas (ILPI’s) do município, receberam celebrações, com apresentações de serenatas. Já na quinta (5), houve o encerramento das atividades, com a Caminhada da Longevidade, que saiu de frente a prefeitura, passando pela Avenida Jorge Dariva em direção à Praça da Matriz. Aproximadamente 70 idosos participaram da Caminhada, que contou com apoio do Sesc e do caminhão do Corpo de Bombeiros.