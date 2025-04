Largo do Estudantes receberá Festival Sul Universal

OSÓRIO – Na quinta-feira (24), o palco do Largo dos Estudantes Sônia Chemale receberá a primeira edição do Festival Sul Universal. O evento, marcado para iniciar às 18h e 30min, contará com as apresentações de Pirisca e Comparsa Elétrica, além do grupo Jambo Trio. A participação é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense.

Na ocasião, haverá a reabertura oficial da Biblioteca Pública Fernandes Bastos. A cerimônia contará com a presença de diversas autoridades locais, incluindo o prefeito Romildo Bolzan Júnior. Durante o ato, também será anunciada a cúpula da 39ª Feira do Livro, assim como o Tema a data da edição deste ano.

Fechada para reformas desde julho de 2023, a Biblioteca voltou a estar disponível para a população no dia 15 deste mês. Ao todo, foram investidos 235 mil reais nas obras. Após o trabalho, o espaço está funcionando no seu horário normal, de segunda a sexta-feira, sempre em dois horários: Das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min. Localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade, a Fernandes Bastos conta, atualmente, com 7,2 mil usuários cadastrados e um acervo de 24 mil registros bibliográficos.

CRÉDITOS: PMO