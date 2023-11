Lançados os Editais para inscrição de Projetos para serem contemplados na Lei Paulo Gustavo

OSÓRIO – A prefeitura lançou na última quarta-feira (1), os Editais para inscrição de Projetos para serem contemplados na Lei Complementar (LC) 195, de 08 de julho de 2022. Conhecida como Lei Paulo Gustavo, ela prevê o repasse deR$ 3,8 bilhões a estados, Distrito Federal e municípios para aplicação em ações emergenciais que visem combater e mitigar os efeitos sociais e econômicos da pandemia sobre o setor cultural.

Osório foi contemplada com o valor de R$ 420.767,05 (quatrocentos e vinte mil setecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos). Desse total, 66% será destinado exclusivamente para ações do setor Audiovisual. Segundo a assessora de Cultura Karla Janayna, como o município não possui empresas do setor para grandes produções, foi elaborado um projeto de curta metragem funcional ou documentário no valor de 50 mil reais, o qual receberá auxílio de uma empresa na produção, contratada pela prefeitura, utilizando 5% do valor, como prevê o edital.

Também serão selecionados oito projetos de audiovisual, com duração mínima de 10 minutos, no valor de R$ 17 mil reais. Além de um trabalho de audiovisual mobile (celular), com duração máxima de três minutos, e valor de R$ 2.792,00 (dois mil setecentos e noventa e dois reais).

O restante da porcentagem de recursos deverá ser destinado às demais áreas do setor cultural. Serão contemplados 10 Projetos, com a quantia destinada no valor de R$ 11.230, 71 (onze mil duzentos e trinta reais e setenta e um centavos). Vale ressaltar que só podem concorrer aos processos seletivos artistas de Osório. As inscrições devem ser feitas no setor de protocolo da Prefeitura, ou pelo e-mail: paulogustavoosorio@gmail.com. Toda a documentação necessária está disponível nos editais, que você encontra no site da prefeitura (osorio.atende.net/cidadao).

WORKSHOP

Nesta terça (7), o Centro Cultural José do Patrocínio receberá um workshop de como produzir um projeto para a Lei Paulo Gustavo. Além disso, também serão disponibilizadas oficinas, para formação de áudio visual. A ação será comandada por Neidmar Alves, com início a partir das 19h, na Rua Barão do Triunfo, s/n, na região central da cidade.