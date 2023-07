Lançado edital para construção de Porto do Litoral

Na segunda-feira (24), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) divulgou no Diário Oficial da União o edital para a construção e exploração do Porto Meridional, em Arroio do Sal. As empresas interessadas têm o prazo de 30 dias para enviar suas propostas. O projeto inicial prevê a criação de um terminal de uso particular com capacidade para movimentar até 40 mil toneladas de carga. Além disso, o porto contará com um calado inicial de 17 metros de profundidade, permitindo a entrada de embarcações de grande porte, como cruzeiros marítimos. O investimento estimado é de aproximadamente seis bilhões de reais, recurso adquirido por meio de iniciativa privada.

A construção do Porto Meridional em Arroio do Sal representa um importante avanço para o Litoral Norte, possibilitando maior eficiência e capacidade logística para o escoamento de cargas e o turismo marítimo. Com a instalação de um terminal de uso particular e a profundidade adequada, espera-se atrair investimentos significativos e promover o desenvolvimento econômico e social da região, sem falar na geração de empregos direta e indiretamente. A previsão é que as obras sejam concluídas até 2026.

PREFEITO COMEMORA LIBERAÇÃO

O prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), comemorou a notícia. “Sempre acreditamos nisso e estávamos confiantes que a obra iria acontecer”, disse Bolão. Ele aproveitou para agradecer a todos que acreditaram e batalharam para que isso pudesse acontecer, em especial o senador gaúcho Luiz Carlos Heinze (PP) e a DTA Engenharia, empresa responsável pelo projeto do porto.

Por fim, Flávio ressaltou a importância da obra para economia local, sem abrir mão do Turismo: “O porto vem para alavancar ainda mais o desenvolvimento turístico do município e região. Vai ser uma obra extraordinária para a economia do Rio Grande do Sul e de todo o Litoral Norte”, declarou o prefeito de Arroio do Sal.