Lançada Campanha do Agasalho em Osório

OSÓRIO – Teve início no último sábado (19), a Campanha do Agasalho 2025. A iniciativa é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Com direito a presença do caminhão do Corpo de Bombeiros, uma viatura da Polícia Civil (PC) e o ônibus do grupo Trilheiros, uma carreata passou pelas principais ruas da cidade com direção ao Largo dos Estudantes Sônia Chemale, onde foi realizada a abertura oficial.

O ato contou com a presença do prefeito Romildo Bolzan Júnior, da 1ª Dama Vera Bolzan, do vice-prefeito Ed Moraes e da secretária de Assistência Social, Luana Oliveira. Após a fala das autoridades, o público presente pode conferir uma apresentação dos Corais Infantil e Adulto do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

Com o tem ‘Faça a sua Doação e aqueça um Coração’, a Campanha seguirá até o próximo dia 15 de junho. Neste período, serão espalhadas caixas em diferentes pontos da cidade. As doações podem ser entregues nos seguintes locais: Bombeiros, Polícia Civil, OAB, Super Samy, Surpermercados Dalpiaz (as quatro unidades), Jajá, Unicnec, Colombo, Becker, Econômicas, Taqui, Relojoaria Real, Corsan, Câmara de Vereadores e na Prefeitura, assim como na sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na Avenida General Osório, nº 2.230, no bairro Glória.

Segundo a secretária Luana, todas as doações serão destinadas a famílias do município em situação de vulnerabilidade social. Ela reforça que as peças precisam estar em “bom estado de conservação”. As maiores necessidades no momento são de roupas infantis e masculinas, além de meias e toalhas.

Abertura oficial da Campanha contou com apresentação dos Corais do Centro de Convivência.

