Kids Day e orientações de saúde serão atrações do Estação Verão Sesc durante o final de semana

O Estação Verão Sesc segue bombando em todo o Litoral gaúcho e neste final de semana não será diferente. A programação nas praias da região contará com Kids Day, orientações de saúde e muito mais.

Em Tramandaí, o destaque é para o ‘Tri Juntos pela Saúde’, que ocorrerá por meio de parceria entre o Sesc, Senac e sindicatos filiados ao Sistema Fecomércio-RS, incluindo o Sindióptica. Entre às 10h e às 14h de domingo (9), a iniciativa levará à beira da praia orientações de saúde com especialistas da área da Nutrição, Odontologia, Oftalmologia e Educação Física. Além disso, será realizada aferição de pressão, com representantes da Liga do Câncer de Mama falando sobre a prevenção da doença.

Em Torres, o destaque da programação do final de semana é o ‘Kids Da’, que acontecerá no sábado (8), das 14h às 17h, e também no domingo, das 9h às 17h. Voltado às crianças, um circuito será instalado na Praia Grande. Ele contará com brinquedos infláveis, oficina de brinquedos e pinturinha.

Entre as atividades a serem realizadas em Balneário Pinhal, destaque para o Pré-Carnaval com o Bloco Vermelhão, que acontecerá no sábado, às 17h e 45min. Já em Quintão (Palmares do Sul), diversas atividades esportivas integram a agenda. A programação completa pode ser conferida no site: www.sesc-rs.com.br/estacaoverao. Lembrando que, além das atividades especiais, as casas do Sesc oferecem serviços como: empréstimo de material esportivo e guarda-sol, banho de mar inclusivo com cadeiras anfíbias, entre outros.

Atividades nas praias do Litoral Norte ocorrem em Balneário Pinhal, Quintão (Palmares do Sul), Torres e Tramandaí.

CRÉDITOS: Jaqueline Trindade