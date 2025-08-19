Justiça proíbe Corrida do Porco

O Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) proibiu a realização da 1ª Corrida do Porco. O evento estava previsto para acontecer no último domingo (17), na Lagoa da Rondinha, no município de Balneário Pinhal. A decisão foi dada pela juíza Patrícia Antunes Laydner, na sexta-feira (15), acatando o pedido feito pela Associação Catarinense de Proteção aos Animais.

Conforme a TJRS, a Ação Civil Pública (ACP) foi ajuizada contra o Municipal de Pinhal e a Associação Comunitária do Distrito Figueirinha (Assofig). Em justificativa, a prática submeteria os animais, em sua maioria filhotes, “a sofrimento físico e psicológico”, o que a Constituição Federal caracteriza como maus-tratos. A decisão previa multa de 50 mil reais, em caso de descumprimento. Entretanto, mesmo antes da Ordem da Justiça, o evento já havia sido cancelado.