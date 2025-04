Jovem é encontrado morto após ser sequestrado

A Polícia Civil (PC) prendeu na noite de terça-feira (1), em Capão da Canoa, três homens suspeitos de terem sequestrado um jovem de 24 anos. O crime ocorreu na segunda (31/01), em Tramandaí, e teria relação com um desentendimento entre vizinhos. De acordo com a PC, imagens de câmeras de segurança mostram quando o trio armado foi até a casa da vítima, no Parque dos Presidentes, a colocaram a força dentro de um veículo e saíram em alta velocidade.

Após buscas na região, os suspeitos foram localizados em uma residência de Capão Novo. Com o trio foram apreendidas munições calibre 38 milímetros (mm), assim como porções de maconha e crack. Diante dos fatos, os homens, que pertencem a uma facção criminosa do Litoral Norte, foram levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. Conforme o delegado Alexandre Souza, responsável pelo caso, o trio, além do sequestro, responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse de munições.

JOVEM É ENCONTRADO MORTO

Com auxílio de cães farejadores, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) conseguiu localizar o jovem desaparecido, na tarde de quinta-feira (3). O corpo dele foi encontrado enterrado em uma área afastada de Cidreira. A vítima foi identificada como Alexandre Ossoski. O local foi isolado para a Perícia e o cadáver levado para o Posto Médico Legal (PML) de Osório, onde passará por necrópsia para identificar a causa da morte.

CRÉDITO: PC