INSS realizará mutirão de Perícias

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vinculado ao Ministério da Previdência Social, vai realizar entre sábado (26) e domingo (27), o mutirão da Perícia Médica Federal. A iniciativa será realizada em 11 estados brasileiros. No RS, três cidades receberão o mutirão, sendo duas no Litoral Norte: Osório e Santo Antônio da Patrulha. Em Osório, o atendimento ocorrerá na sede do INSS, localizada na Firmiano Osório, 949, no Centro da cidade.

A ação visa diminuir o tempo que os segurados da Previdência Social esperam pelo atendimento, além de reduzir o volume de requerimentos que dependem do serviço pericial. Durante o mutirão, serão feitas perícias iniciais para concessão do Benefício por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença) e o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC/Loas). A previsão do Ministério da Previdência Social é que sejam realizados 2,5 mil atendimentos por 50 peritos, servidores do INSS que aderiram ao Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS), instituído em julho.

Lembrando que os segurados com direito a atendimento antecipado pelos mutirões serão notificados pelo próprio Instituto. Para esclarecer dúvidas, os interessados podem ligar para a Central de Atendimento do INSS, número 135; acessar o site Meu INSS ou o aplicativo com o mesmo nome, disponível nos sistemas Android e iOS.