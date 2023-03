Inscrições para Professor Substituto na UERGS terminam nesta sexta-feira

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) segue com Processo Seletivo para preencher cinco vagas para o cargo de Professor Substituto, além de formar cadastro reserva, com candidatos com no mínimo Mestrado. De acordo com o edital 01/2023, as oportunidades são para as áreas de: Ciências Agrárias/Agronomia, Ciências Humanas – Pedagogia, Ciências Matemáticas, Engenharia Eletroeletrônica e Ciências Humanas – Pedagogia, sendo essa última para o Campus Litoral Norte, em Osório. As demais vagas são para os Campi de Guaíba, Santa Cruz do Sul e Vacaria. As vagas são para jornada de 40 horas semanais de trabalho, com salários que variam de R$ 7.863,82 (sete mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) a R$ 9.773,06 (nove mil setecentos e setenta e três reais e seis centavos).

Os interessados podem se inscrever até às 23h e 59min desta terça-feira (21), no e-mail: comissao-docente@uergs.edu.br. Lembrando que, a inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor de 247 reais. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional, levando em conta os critérios de pontuação que estão no edital, disponíveis em: www.uergs.edu.br/processos-seletivos-professores-substitutos. Vale ressaltar que o prazo de validade do Processo Seletivo será de dois anos a contar da data da sua homologação pela autoridade competente, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez.