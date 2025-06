Inscrições para o Enem se encerrarão na sexta-feira

As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terminam na sexta-feira (6). A data também o prazo final para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. As inscrições só podem ser feitas na Página do Participante, em: enem.inep.gov.br/participante. Lembrando que as provas deste ano serão aplicadas nos dias 09 e 16 de novembro.

INSCRIÇÃO SIMPLIFICADA

Outra novidade da edição é a inscrição pré-preenchida para concluintes da rede pública. Nesses casos, o participante deve acessar a página oficial para confirmar a inscrição e optar pela prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) que deseja realizar. A página também não gera boleto para o estudante concluinte da escola pública, ainda que o participante não tenha solicitado a isenção.

A taxa de inscrição de R$ 85 (para quem não é isento) deve ser paga até 11 de junho. É possível pagá-la por boleto (gerado na Página do Participante); PIX; cartão de crédito; e débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por PIX, basta acessar o QR Code que consta no boleto. A aprovação da isenção da taxa no Enem 2025 e da justificativa de ausência na edição de 2024 não significa que a inscrição foi realizada de forma automática.

ORIENTAÇÕES

O portal do Inep conta com uma página em que é possível encontrar as principais orientações para os participantes. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os esclarecimentos.

CERTIFICAÇÃO

Em 2025, o Enem voltará a ser usado para certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial para estudantes maiores de 18 anos. Os participantes que desejam usar o exame para esses fins devem indicar essa pretensão ao se inscrever. Pessoas com esse perfil que também sejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) não serão cobradas pela inscrição. Para obter o certificado de conclusão do ensino médio, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.

PÉ-DE-MEIA

O programa Pé-de-Meia prevê uma parcela bônus de R$ 200 para os estudantes do último ano do ensino médio que realizarem os dois dias de provas do Enem 2025, paga após a conclusão da etapa. Vale ressaltar que todos os participantes do Pé-de-Meia tiveram direito à isenção da taxa de inscrição do Enem 2025.

CRÉDITO: Divulgação