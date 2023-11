Inscrições para o Bazar de Natal vão até segunda-feira

OSÓRIO – Vem aí mais uma edição do ‘Bazar É Daqui Tem Valor’. Os artesãos e pequenos comerciantes que pretendem participar da edição de Natal do Bazar, têm até a próxima segunda-feira (20) para se inscreverem. O evento realizado pela prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Assessoria da Secretaria Municipal de Cultura, tem o objetivo de valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local.

Para se inscrever, entre em contato pelo Whatsapp: (51) 99565-7572. É necessário enviar duas fotos dos produtos, além do nome completo do empresário e nome fantasia do comércio. A próxima edição acontecerá no dia 02/12, no Museu da Via Férrea, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no 630, na região central da cidade.