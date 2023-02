Inscrições para Grupo Sesc Maturidade Ativa vão até sexta-feira

OSÓRIO – Estão abertas as inscrições para o Grupo Sesc Maturidade Ativa de Osório. Voltado para pessoas acima dos 50 anos de idade, a iniciativa promove o envelhecimento ativo por meio de ações voltadas à saúde, segurança e participação social dos participantes Presente em mais de 50 municípios do RS, somente em 2022, o programa Sesc Maturidade Ativa realizou diversas ações envolvendo mais de seis mil pessoas. Foram mais de quatro mil oficinas, cerca de 440 palestras, 1,2 mil encontros de integração e em torno de 700 campanhas sociais e ações de voluntariado.

As inscrições, que iniciaram na segunda (13), podem ser feitas até sexta-feira (17), na Avenida Getúlio Vargas, no 1.680, Loja 1, no bairro Parque Real. Os horários de atendimento ocorrem das 9h às 12h e das 13h às 16h. As atividades terão início no mês de março. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e Whatsapp: (51) 3684-3736.