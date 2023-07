Inscrições para EaD EJA terminam hoje

Se encerra nesta sexta-feira (14), o prazo para as inscrições da nova turma do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Educação à Distância (EaD) para Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo, são mais de 1,8 mil vagas espalhadas em 14 estados do país, sendo cerca de 1,3 mil somente no RS. O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1,2 mil horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial, no polo selecionado no momento da inscrição. O curso concede certificado de conclusão do Ensino Médio com qualificação profissional em Produção Cultural.

A diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaína Cunha, reforça a importância do Sesc EaD EJA, projeto lançado em 2022 e que conta com cerca de quatro mil alunos matriculados. “Com essa iniciativa, o Sesc promove a educação e contribui para a retomada dos estudos em qualquer etapa da vida. Concluir o Ensino Médio junto com uma certificação profissional é um grande passo para a entrada no mercado de trabalho. A rotina de aulas flexíveis ajuda os alunos a conciliarem as tarefas do dia a dia com o cronograma de estudos”, explica a diretora.

O Sesc EaD EJA é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), responsável pela plataforma de realização do curso. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações, simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias que possibilitam maior interação com os participantes. O edital e as inscrições estão disponíveis em: www.sesc.com.br/ead. O início das aulas está marcado para ocorrer no dia 14 de agosto.