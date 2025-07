Indivíduo armado é preso em bar

Os agentes da Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na sexta-feira (27/06), após receberem informações sobre uma suposta briga em um bar localizado no Centro de Tramandaí. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o estabelecimento, que fica na Avenida Rubem Berta.

No local, foi abordado um homem. O indivíduo, que possui diversos antecedentes criminais, incluindo furto, roubo e receptação, foi preso em flagrante carregando um revólver calibre 22 milímetros. De acordo com a Brigada Militar (BM), a arma estava carregada com sete munições. Diante dos fatos, o sujeito foi conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BM