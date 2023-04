Incêndio destrói residência em Cidreira

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na tarde de domingo (9), após uma residência pegar fogo no bairro Antena, em Cidreira. Quando os Bombeiros chegaram na casa, localizada na Rua 18, o fogo já havia destruído parte do imóvel misto (parte de madeira e parte de alvenaria).

Na moradia residem um casal, junto com os três filhos: duas meninas de 11 e oito anos e um menino de três anos de idade. Felizmente, ninguém estava na casa no momento do ocorrido e, portanto, não houve feridos. Foram utilizados cinco mil litros de água para apagar o fogo. A causa do incêndio não foi identificada.