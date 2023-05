Inaugurado Centro Municipal de Especialidades

OSÓRIO – A prefeitura realizou na terça-feira (9), a inauguração do Centro Municipal de Especialidades. Com o objetivo de atender com melhor qualidade a população, o Centro, localizado na Rua Santos Dumont, nº 480, contará com os seguintes especialistas: cardiologista, traumatologista, otorrino, urologista, neurologista, pneumologista, oftalmologista, endocrinologista e dermatologista. No local também serão realizados exames de eletroencefalograma, eletrocardiograma e espirometria. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Danjo Renê, o intuito do novo Centro é ofertar para a população um atendimento mais humanizado e ter um local apropriado e confortável para quem vier fazer o seu tratamento e exames. Tenho certeza que esse espaço será muito importante para toda a nossa população”, afirmou o secretário. Já o prefeito Roger Caputi destacou a importância do novo Centro de Especialidades no município e parabenizou o secretário Danjo e toda sua equipe pelo trabalho realizado. “Estamos entregando um espaço belíssimo, organizado, bem localizado e que vai proporcionar que o cidadão chegue aqui e tenha um atendimento de qualidade com vários especialistas. É um grande passo para a saúde de Osório”, declarou Roger.

Também estiveram presentes o vereador Ed Moraes (MDB), os assessores dos deputados Alceu Moreira e Luciano Silveira, respectivamente, Maninho Monni e Paulo Ferri, além dos demais secretários municipais e servidores da Secretaria de Saúde e da prefeitura.