Inadimplência de aluguel no RS registra maior taxa dos últimos 10 meses

A taxa de inadimplência de aluguel no Rio Grande do Sul voltou a subir em maio, saindo de 3,52% no mês anterior, para 3,61%, com variação de 0,09 ponto percentual. A taxa é a maior dos últimos 10 meses, quando registrou 3,62% em julho de 2024. No comparativo com o mesmo período de 2024 (3,42%), houve um aumento de 0,10 ponto percentual. O índice no estado ficou acima da média nacional, que foi de 3,33% em maio. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, principal plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no país.

Segundo Manoel Gonçalves, Diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica, “o aumento indica que as famílias estão com orçamentos mais apertados, prolongando o atraso de suas dívidas, dificultando a reorganização financeira e a regularização das contas. É bem importante monitorar as projeções de alta na inflação e nas taxas de juros, por serem fatores que podem agravar ainda mais a inadimplência de aluguel e o endividamento geral nos próximos meses”.

Em maio, a região Norte voltou a figurar no topo do ranking, com uma taxa de inadimplência de 4,77%, após queda em abril (4,45%). A região Nordeste fechou em 4,68%, após ficar em primeiro lugar em abril (4,55%), à frente do Norte. Sudeste vem logo em seguida com taxa de 3,13%, ultrapassando o Centro-Oeste (3,12%), que estava em terceiro lugar desde novembro de 2024. A região Sul segue com a menor taxa do país, 2,70%

O levantamento revela ainda que em relação ao tipo de imóvel, na região Sul, a taxa de inadimplência de apartamentos subiu para 2%, em maio, mas ainda ficou abaixo da média nacional de 2,20%; e a de casas de 3,17% para 3,41%, também abaixo da média nacional de 3,72%. Já os imóveis comerciais registraram 3,45% de inadimplência, após 3,35% no mês anterior. No país, a média foi de 4,58% no mesmo período.

No cenário nacional, nos imóveis residenciais a maior taxa de inadimplência foi na faixa de aluguel acima de R$ 13.000,00 (6,25%) – o maior índice desde junho de 2024, enquanto a menor foi de imóveis de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 (1,87%). Já em relação aos imóveis comerciais a faixa até R$ 1.000,00 trouxe a maior taxa (7,28%), e a menor foi na faixa de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00, de 3,97%.

ÍNDICE

O Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica é um levantamento mensal de dados exclusivos e internos que apresenta o cenário de dívidas do mercado brasileiro de locação imobiliária. O índice leva em consideração o valor do boleto, o tipo de imóvel (apartamento, casa ou comercial) e a sua localização, além das datas de vencimento e pagamento, que mostram se há inadimplência ou não.

Esta edição do estudo contou com dados de mais de 900 mil clientes locatários em todo o Brasil, sendo considerados inadimplentes aqueles que possuem boletos que estão há mais de 60 dias sem pagamento ou que foram pagos com atraso de mais de 60 dias. Todos os dados são anonimizados, não sendo passíveis de associação a um indivíduo, direta ou indiretamente.

CRÉDITO: Divulgação