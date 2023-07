ILC de junho mantém trajetória de queda

A queda do Índice de Insumos para Produção de Leite Cru (ILC) no mês de junho é reflexo da baixa nos preços da maior parte dos insumos. Milho e soja mantiveram a tendência de queda, mas em uma proporção menor do que a do mês passado, com a soja apresentando diminuição de preço de -0,24%. Os fertilizantes também tiveram queda, puxada principalmente pela baixa do dólar.

O aumento da energia elétrica pelo segundo mês consecutivo, e a estabilidade dos combustíveis contribuíram para uma desaceleração da deflação do Índice no período, conforme divulgado pela Assessoria Econômica da Farsul na terça-feira (25). No acumulado do 2023, o ILC apresenta uma deflação de 31,67%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses é de -35,35%. Esse resultado está alinhado com outros índices como o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) e o Índice Geral de Preços (IGP-DI), calculados pela Fundação Getúlio Vargas.

Conforme a análise da Farsul, tanto “o IPCA e o IPCA Alimentos também apresentaram comportamento deflacionário em junho. O IPCA que em maio apresentava inflação de 2,95% no acumulado do ano passou para 2,87% na leitura de junho. E o IPCA Alimentos que em maio tinha inflação acumulada no ano de 1,69% passou para 1,02% em junho. Também destacamos que esse comportamento se repete nas suas leituras acumuladas em 12 meses”.

A expectativa para julho é de mudança no cenário dos preços dos grãos, com a Soja e o Milho voltando a subir após seis meses seguidos de queda. O Dólar se mantém estável, o que pode estabilizar a cotação de outros insumos. Somado o esperado aumento dos grãos, esse cenário aponta a retomada da inflação do ILC para o próximo relatório.