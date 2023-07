IICP mantém retração em junho

O Índice de Inflação Custos de Produção (IICP) de junho segue em queda, tendo registrado retração de 5,51% em relação ao mês anterior, e mantendo a sequência de quedas iniciada em junho de 2022. A taxa cambial também sofreu redução, refletindo nos custos de fertilizantes e frete. A informação foi divulgada pela Assessoria Econômica da Farsul na segunda-feira (24).

Como reflexo dessa queda, o acumulado de 12 meses do IICP registrou -33,51% em junho de 2023, mas o preço dos fertilizantes ainda está em um patamar de custo superior àqueles do começo de 2021, conforme o relatório. O Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores (IIPR) também segue em deflação, registrando uma queda de 2,44% em comparação com o mês anterior. As projeções de aumento da safra de grãos brasileiras têm pressionado o preço desses produtos, com destaque para o milho, que teve negociações pontuais durante o mês. O leite, que normalmente tem seus preços valorizados no período graças a diminuição sazonal da oferta, teve a primeira queda de preço em 2023, devido ao aumento das importações e da estagnação da demanda.

Enquanto o IIPR acumulado em 12 meses sofreu queda de 25,05%, o IPCA Alimentos inflacionou 4,01% no mesmo período. Isto reforça que não existe relação direta entre o índice e o preço dos alimentos no comércio. Custos como energia elétrica, mão de obra, combustíveis, entre outros, são fatores que contribuem para a variação do preço que chega ao consumidor.