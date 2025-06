Idoso morre após atirar contra companheira

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de domingo (1) após um casal de idosos ser baleado em uma residência de Arroio do Sal. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o imóvel, que fica na Rua Itu, no bairro Figueirinha, onde confirmaram o crime.

De acordo com a BM, o filho do casal teria relatado ao PMs que o pai, de 82 anos, teria atirado com uma espingarda contra a mãe, de 62 anos, após ela tentar fugir das agressões cometidas pelo próprio marido. Baleada nas costas, a vítima foi socorrida pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, onde segue internada em estado instável.

Já o atirador, após balear a companheira, pegou um revólver e atirou contra si. O homem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Durante buscas na residência do casal, os PMs apreenderam as duas armas: uma espingarda calibre 36 milímetros (mm) e um revólver 38mm, além de munições dos dois calibres.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Torres e a Polícia Civil (PC) já deu início às investigações. Vale ressaltar que as identidades dos envolvidos não foram divulgadas.