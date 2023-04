Idoso é assassinado em propriedade rural

Ari Rosa dos Reis foi encontrado morto na madrugada da última sexta-feira (21), dentro do sítio onde morava, na localidade de Linha Ribeirão, na Zona Rural de Maquiné. Conforme a Brigada Militar (BM), os policiais foram acionados por volta das 4h e quando chegaram no local, que fica no quilômetro 73 da rodovia Mercosul (antiga BR-101), encontraram o idoso, de 84 anos de idade, morto com golpes de facão. O local foi isolado para a realização da Perícia e a Polícia Civil iniciou as investigações.

O delegado Valdernei Tonete, responsável pelo caso, afirmou que a principal suspeita é de que se trata de um latrocínio (roubo seguido de morte), visto que a caminhonete da vítima havia sido levada da propriedade. Após analisar as câmeras de segurança, a Polícia identificou ao menos dois suspeitos de envolvimento no crime: um adolescente de 15 anos e um homem de 20 anos.

O veículo furtado foi encontrado em uma pousada na cidade Passo de Torres. Conforme a Polícia, o local teria sido alugado pelos suspeitos, que acabaram fugindo antes dos policiais chegarem. Em um dos quartos foi apreendida uma quantia em dinheiro no valor de 2,6 mil reais. Segundo Tonete, o menor acabou se apresentando na Delegacia de Polícia (DP), no sábado (22), onde teria confessado participação no crime. Já no final de domingo (23), a Polícia conseguiu localizar e prender o outro suspeito. O homem, que é irmão do adolescente, foi preso na Praça Getúlio Vargas, na região Central de Torres. A dupla deverá permanecer detida, de maneira preventiva, enquanto seguirem as investigações.