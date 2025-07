Idosa é atropelada no Porto Lacustre

OSÓRIO – Uma mulher de 78 anos ficou ferida após ser atropelada no final da tarde de quinta-feira (10), no bairro Porto Lacustre. O acidente de trânsito foi registrado na esquina da Rua Ildefonso Simões Lopes com a Avenida Brasil, ponto conhecido por inúmeros acidentes.

Segundo testemunhas, a vítima estaria atravessando a via, quando acabou sendo atingida por um automóvel que realizava a conversão. A idosa foi socorrida pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), onde segue internada. O estado de saúde dela não foi informado. Já o condutor do carro não se feriu.

Vale ressaltar que o trecho passou recentemente por mudanças, recebendo reforço na pintura da sinalização e troca de placas. Além disso, o cruzamento vai ganhar uma rótula e outras modificações, incluindo o estreitamento de uma das faixas. Todo o trabalho é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento.

Trecho recebeu nova sinalização e também contará com rótula e estreitamento de pista.

CRÉDITO: Divulgação

CRÉDITO: PMO