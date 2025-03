IDI-RS mostra atividade industrial oscilante e estagnada

O Índice de Desempenho Industrial do Estado (IDI-RS), divulgado na terça-feira (11) pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), mostra queda de 0,3% em janeiro, na comparação com dezembro de 2024, a segunda consecutiva. Já na comparação com o primeiro mês do ano passado, houve um aumento de 3,2%, a sétima alta consecutiva: “O resultado revela que a atividade no setor continua oscilante e praticamente estagnada desde julho de 2024, quando interrompeu o processo de recuperação das enchentes”, afirma o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

Na comparação mensal, apenas as compras industriais e as horas trabalhadas na produção subiram, 8,5% e 2,4%, respectivamente. A UCI ficou em 80,8%, em janeiro, contra 81,3% de dezembro. A maioria dos indicadores, porém, teve resultados negativos no período, com destaque especial para o faturamento real (-2,7%), a terceira queda consecutiva. Também recuaram a massa salarial real (-1,1%) e o e o emprego (-0,2%), que caiu após cinco altas seguidas.

Já na comparação anual, todos os componentes do IDI-RS avançaram em janeiro em relação ao mesmo mês de 2024, com destaque para as compras industriais, com 12,6% de aumento. Setorialmente, o ano também inicia com resultados positivos disseminados na comparação com o primeiro mês do ano passado, em dez dos 16 setores pesquisados.

Claudio Bier, presidente da Fiergs.

