HSVP será homenageado na Assembleia Legislativa

OSÓRIO – O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) será homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS) devido ao seu centenário de fundação completado neste ano. A honraria foi proposta pelo deputado osoriense Luciano Silveira (MDB) e será entregue durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária desta terça-feira (15). Quem quiser pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube do Legislativo gaúcho, a partir das 14h.

CRÉDITOS: Divulgação