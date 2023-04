Hospital LifePlus inaugura Centro Cirúrgico e Unidade de Internação

Foi realizada na manhã de sexta-feira (14), a inauguração do Centro cirúrgico do Hospital LifePlus, em Xangri-lá. Dirigida pelo Grupo Seferin & Coelho, a unidade foi idealizada com o objetivo de elevar o patamar de qualidade e agilizar os atendimentos de serviços em saúde para a comunidade do Litoral Norte gaúcho, o Hospital e Centro Clínico LifePlus irá suprir a necessidade de uma das regiões de maior carência de recursos de saúde do Estado.

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, parabenizou a equipe do LifePlus. “É de suma importância uma instituição de saúde deste porte em nossa região, trazendo a possibilidade de amplos atendimentos aos pacientes dos municípios ao redor”, declarou o prefeito de Tramandaí. A cerimônia de inauguração contou com outras autoridades da região, incluindo Márcia Tedesco, presidente da Associação dos Municípios do Litoral (Amlinorte) e prefeita de Balneário Pinhal.

ESTRUTURA

O Centro Cirúrgico conta com as mais modernas e inovadoras tecnologias e mecanismos de segurança para o suporte a vida dos pacientes. Ele é composto por seis modernas salas cirúrgicas, preparadas para realização de cirurgias gerais, oncológicas, oftalmológicas, traumatológicas, cirurgia plástica, cardio e neuro vascular, entre outras. Entre os recursos tecnológicos, destacam-se as torres de vídeo-cirurgia em todas as salas, que permitem a realização de intervenções minimamente invasivas e modernas.

O investimento realizado nos serviços hospitalares e nas áreas de diagnóstico e tratamento foi superior a 100 milhões, além de aproximadamente 30 milhões nas clínicas médicas especializadas. Vale ressaltar que, com a instalação do Centro Cirúrgico e as Unidades de Internação clínica e cirúrgica, serão disponibilizados cerca de 300 empregos diretos em diversas áreas. Ao todo, o LifePlus disponibilizará mais de 500 empregos, dentre parceiros e prestadores de serviços.

Construída em um ponto estratégico, na ERS-389 (Estrada do Mar), na esquina com a Rua Elias João de Medeiros, a estrutura do Hospital abrange uma área de aproximadamente 14 mil metros quadrados, com 50 consultórios, centro clínico, 50 leitos e salas cirúrgicas com alta tecnologia. A instituição também conta com um corpo clínico de aproximadamente 150 médicos de 25 especialidades, que farão atendimento de forma particular, convênios e parcerias público-privadas.