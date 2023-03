Hospitais da região recebem novos equipamentos para centros cirúrgicos

Os Hospitais Santa Luzia (HSL), de Capão da Canoa, e Nossa Senhora dos Navegantes (HNSN), de Torres, receberam na segunda-feira (27), novos aparelhos de videolaparoscopia que serão usados para qualificar o atendimento nos centros cirúrgicos. O vice-governador Gabriel Souza e a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, acompanharam a entrega dos equipamentos, em Capão da Canoa. O ato foi acompanhado por diversas autoridades, incluindo o deputado estadual Luciano Silveira (MDB).

Os novos instrumentos foram adquiridos com o auxílio de recursos estaduais e contrapartida dos hospitais. Cada instituição recebeu uma torre de vídeo que custa R$ 239 mil, dos quais R$ 150 mil foram repassados pelo Estado e R$ 89 mil foram investidos pelas instituições de Saúde. O recurso foi destinado por meio de uma emenda parlamentar do então deputado Gabriel Souza. “Estes aparelhos aumentam a produtividade do bloco cirúrgico, com procedimentos menos invasivos, mais rápidos e com menos tempo de permanência no hospital. Uma potencialidade importante para agilizarmos as cirurgias eletivas na cavidade abdominal e reduzirmos o tempo de espera para os pacientes”, pontuou o vice-governador.

A adesão dos hospitais ao programa Cirurgia+, do Governo do Estado, foi destacada pela secretária de Saúde. Segundo ela, a expectativa é aumentar o número de procedimentos para atender à população do Litoral Norte. “Com as torres de vídeolaparoscopia dos dois hospitais, poderemos dar resposta às grandes filas de espera no Estado”, afirmou Arita Bergmann.

Representando os dois hospitais, o gerente-executivo Samuel Meoti, também frisou os benefícios das torres de videolaparoscopia. “O novo equipamento nos permitirá ampliar e qualificar o número de procedimentos e exames por videolaparoscopia nos dois Hospitais. Os aparelhos permitem cirurgias menos invasivas (sem cortes profundos), o que acaba por reduzir os riscos pós-operatórios, o uso de antibióticos e o tempo de permanência no hospital”, disse.

O QUE É E COMO FUNCIONA?

Uma torre de videolaparoscopia é um conjunto de equipamentos, como monitor, câmera de vídeo e laparoscópio. Por meio dessa estrutura, é possível diagnosticar ou tratar alguns problemas de vesícula, urológicos, ginecológicos e até mesmo traumato-ortopédicos, entre outros. O paciente passa por anestesia, que pode ser geral ou local, dependendo do caso. É feita uma pequena incisão, por onde será introduzido o laparoscópio, composto de fibras óticas e uma câmera de alta resolução. É por meio dele, com uma fonte de luz acoplada, que as imagens são transmitidas ao monitor e o médico consegue visualizar a cavidade interna do paciente. A tecnologia beneficia a pacientes do SUS, de convênios e particulares.