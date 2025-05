Homens são presos e adolescente é apreendido por tráfico

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (12), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam dois homens durante uma ação realizada no município de Torres.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) da Força Tática foram acionados após receberem informações de que indivíduos estariam traficando no bairro Vila São João. Durante monitoramento no local indicado, os brigadianos flagraram um movimento suspeito e abordaram dois sujeitos.

Um deles, de 25 anos, tem antecedentes por posse de entorpecentes. Já o outro, de 44 anos, possui passagens por estupro, lesão corporal, ameaça e desacato. Com a dupla foram apreendidos: 11 porções de maconha, 268 pedras de crack, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, objetos para embalar as drogas, um caderno com anotações do tráfico, além de 547 reais em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

OPERAÇÃO

A BM, por meio do Comando Regional de Policiamento do Litoral Norte (CRPO Litoral), deflagrou ao longo de terça (13), mais uma edição da Operação Plano Tático. A ação visa o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), assim como tráfico de drogas, entre outros delitos.

Em Cidreira, um homem de 24 anos foi preso no bairro Antena com 465 porções de entorpecentes, sendo 82 pedras de crack e 383 pinos de cocaína. De acordo com a Brigada, o sujeito estava trafegando em via pública, quando avistou uma viatura. Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo se livrou de uma sacola plástica com drogas, a qual seria apreendida posteriormente.

Imediatamente, os PMs abordaram o criminoso, sendo encontrados com ele o restante do material ilícito. Diante dos fatos, o homem foi levado a DP de Cidreira para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Ação em Cidreira apreendeu 465 porções de entorpecentes.

MENOR APREENDIDO

Na quarta-feira (14), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento emOsório, quando avistaram um indivíduo caminhando pelo bairro Porto Lacustre carregando uma bolsa. Ao perceber a viatura, o adolescente, de 16 anos, tentou se desfazer do objeto, mas acabou sendo abordado. Com ele foram apreendidos: 38 porções de cocaína, uma balança de precisão, um boné e 55 reais. O menor foi levado a DP de Osório, onde foi registrada ocorrência.

Menor foi apreendido em Osório carregando dinheiro, objetos e 38 porções de cocaína.

GRANDE APREENSÃO

Também na quarta, um homem de 36 anos foi preso pelos agentes do 2º BPAT, durante ação realizada em Capão da Canoa. Após denúncias de que um indivíduo estaria escondendo drogas em um terreno baldio da cidade, os PMs realizaram buscas e conseguiram abordar o suspeito no bairro Santa Luzia.

Conforme a BM, o indivíduo, que já tinha antecedentes por furto e roubo, estava em posse de uma faca. Com ele foram apreendidos 17 tijolos de maconha e 169 porções de crack, totalizando mais de 16,5 quilos de entorpecentes. O homem acabou sendo preso e conduzido a Delegacia de Capão para registro de ocorrência.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, faca e mais de 16,5 quilos de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM