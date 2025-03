Homens são presos após assaltarem veículo

OSÓRIO – Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na tarde de sábado (1) após um veículo ser alvo de assaltantes. O automóvel Hyundai Creta estava no estacionamento de um restaurante localizado às margens da BR-101, quando foi arrombado por dois homens.

Os proprietários do veículo relataram aos Policiais Militares (PMs) que seguiam em direção a Santa Catarina, quando pararam no estabelecimento para uma refeição. Porém, ao retornarem ao automóvel, perceberam que seus pertences haviam sido revirados. Entre os itens furtados estavam 400 dólares em espécie, joias avaliadas em 10 mil reais, cartões bancários e um celular, além de documentos pessoais.

De acordo com a Brigada Militar (BM), as vítimas contaram aos PMs que um dos objetos furtados possuía rastreamento. Após buscas, o sinal indicou que os assaltantes estavam em outro estabelecimento, próximo ao local do crime. A dupla foi abordada a bordo de VW Polo Track branco. Durante revista no carro, foram encontrados os itens roubados, os quais foram recolhidos e devolvidos aos proprietários. Diante dos fatos, os assaltantes foram presos em flagrante e levados a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BM