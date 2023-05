Homens são encontrados mortos no Litoral

Um homem de 49 anos foi encontrado morto da tarde de segunda-feira (8), dentro de uma residência no bairro Zona Nova, no município de Tramandaí. Segundo a Brigada Militar (BM), vizinhos teriam estranhado uma janela e o portão da residência estarem aberto sem nenhuma movimentação e resolveram acionar a empresa de vigilância que realiza a segurança da casa, a qual chamou a BM.

Quando os Policias Militares (PMs) chegaram ao imóvel, localizado na Rua São Judas Tadeu, eles encontraram o corpo da vítima com sinais de violência. O local foi isolado para a realização da Perícia e a Polícia Civil já iniciou as investigações do caso. Vale ressaltar que, o homem morto, o qual não teve a identidade divulgada, não possuía antecedentes criminais.

OUTRA MORTE

Já na noite de terça (9), outro homem foi morto no Litoral, desta vez em Arroio do Sal. Segundo a Brigada Militar, o corpo de Cristiano da Silva Pereira, de 28 anos de idade, foi encontrado com ferimentos de faca nas costas, no Centro da cidade. O local foi isolado para Perícia e a Polícia iniciou as investigações. Vale ressaltar que não foi informado se a vítima possuía ou não antecedentes criminais.