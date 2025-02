Homens armados são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de quinta-feira (30/01), após receber informações de que um homem estaria andando armado em Terra de Areia. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em áreas Turísticas (BPAT) realizaram buscas e conseguiram abordar o suspeito no bairro Cohab 1.

O indivíduo, de 26 anos, já possuía antecedentes por roubo e tráfico de drogas. Durante a revista, foi encontrada com o sujeito uma espingarda calibre 12 milímetros. Além da arma apreendida, a qual estava com a numeração alterada, também foram apreendidas seis munições. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Em outras ações no Litoral Norte, os agentes do 2º BPAT apreenderam mais armas e munições. Em Imbé, os Policiais Militares (PMs) foram acionados após pessoas relatarem terem ouvido disparos de tiros próximo a uma boate da cidade. Após buscas, os brigadianos abordaram um automóvel Space Fox que trafegava em atitude suspeita. No carro estavam dois homens, ambos com passagens pela Polícia. A dupla foi detida carregando um revólver calibre 38mm com identificação alterada, cinco munições e um coldre vazio.

Já em Tramandaí, os PMs foram até uma casa no bairro Indianápolis, após receberem denúncias de vizinhos, que relataram terem ouvido gritos e discussões em uma residência. Imediatamente, os brigadianos foram até o local, onde encontraram um homem visivelmente embriagado.

O sujeito, de 38 anos, admitiu possuir uma pistola calibre nove milímetros e acabou sendo preso em flagrante. Além desta arma, também foram apreendidas dentro do imóvel três espingardas calibres 12, 22 e 28 milímetros, 51 munições, carregadores, rádios comunicadores.

Todos os presos foram levados a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foram registradas as ocorrências.

Policiais apreenderam objetos, armas e dezenas de munições em Imbé e Tramandaí.

CRÉDITOS: BM