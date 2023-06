Homem morre em acidente na Estrada do Mar

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado no final da manhã de sábado (17), após um automóvel e uma motocicleta se envolverem em um acidente de trânsito na altura do quilômetro 61 da ERS-389 (Estrada do Mar), próximo ao pórtico de entrada do município de Arroio do Sal.

Conforme o CRBM, um Jeep Cherokee, com placas de São Paulo (SP), seguia no sentido Terra de Areia – Arroio do Sal, quando acabou atingindo a moto, uma Honda, com placas de Sombrio (SC), que ingressava na rótula. O motociclista acabou morrendo no local. Já o motorista do carro não se feriu. Ele relatou aos policiais que não teria visto a moto e não conseguiu desviar a tempo da colisão.

O condutor do automóvel passou pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de álcool. Ele foi ouvido e liberado. Vale ressaltar que, as idades e nem as identidades dos envolvidos foram divulgadas.