Homem morre em acidente na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite de domingo (5), após um caminhão e um automóvel se envolverem em um acidente de trânsito na BR-101. A colisão ocorreu por volta das 19h e 30min, na altura do quilômetro 80 da rodovia, no município de Osório.

De acordo com a PRF, o condutor do carro, um Renault Duster, com placas de Porto Alegre, seguia no sentido Torres – Porto Alegre, quando acabou perdendo o controle da direção, atravessando o canteiro central e colidindo frontalmente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. O homem, de 48 anos, morreu no local. Já o motorista do caminhão, não sofreu ferimentos. Vale ressaltar que o trecho acabou sendo bloqueado em meia-pista, causando lentidão no trânsito. Após a retirada dos veículos, o movimento voltar a funcionar normalmente.