Homem morre afogado em praia da região

Mais uma morte por afogamento foi registrada no Litoral Norte gaúcho durante a tarde de domingo (16). O caso ocorreu por volta das 13h, na Praia Arroio Seco, em Arroio do Sal, próximo ao limite com Torres. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), veranistas acionaram os guarda-vidas após flagrarem um homem se afogando. Vale ressaltar que a vítima estava em um ponto sem guarda-vidas, a cerca de um quilômetro de distância das guaritas 22 e 23.

Após ser acionado, um agente partiu rapidamente para o resgate. Com auxílio de um militar aposentado que estava na faixa de areia, o guarda-vida conseguiu tirar o homem da água, o qual estava sofrendo uma parada respiratória. Após ser reanimada, a vítima foi levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Porém, ela não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito.

O homem, de 55 anos, foi identificado como Jamur Zaltron. Testemunhas relataram que a vítima teria entrado no mar para ajudar outro homem a resgatar os filhos que estavam em um banco de areia. Mas, infelizmente, ele foi o único que não conseguiu sair de dentro da água.

Desde o início da Operação Verão Total, em dezembro do ano passado, somente uma morte foi registrada por afogamento na região em pontos com guarda-vidas. O CBM segue reforçando para que os veranistas optem por tomarem banho somente nas áreas demarcadas por bandeiras vermelhas e amarelas (entre-bandeiras). Os espaços laterais ficam a aproximadamente 150 metros das guaritas e contam com monitoramento dos bombeiros, inclusive com o auxílio de quadriciclos e moto aquática.

CRÉDITO: CBM