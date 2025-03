Homem é preso por tentativa de homicídio

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na madrugada de terça-feira (11), após receberem informações de que uma pessoa teria sido atingida por uma arma de fogo, em Xangri-lá. De acordo com a Brigada Militar (BM), um homem de 22 anos foi levado ao Pronto Atendimento 24 Horas (PA 24H) com um ferimento de tiro na perna.

Na conversa com a vítima, ela relatou aos Policiais Militares (PMs) que teria se desentendido com o seu cunhado, iniciando uma briga. Durante a luta corporal, o indivíduo acabou sacando uma arma e atirando contra ela. Após o ocorrido, o sujeito fugiu em um automóvel HB20 de cor azul.

A partir daí, os brigadianos passaram a realizar buscas na região, conseguindo localizar o veículo na manhã de terça, enquanto trafegava pela Avenida Paraguassu. O suspeito, que já tinha antecedentes por violência doméstica, lesão corporal e ameaça, foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Xangri-lá, onde foi registrada ocorrência. Vale ressaltar que a tal arma utilizada no crime não foi encontrada. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.