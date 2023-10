Homem é preso por crime ambiental

Os agentes do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) de Torres foram acionados na quarta-feira (25) para atenderem uma denúncia de extração de minério proveniente do leito do Rio Mampituba. Após buscas na região, os policiais localizaram um depósito de minério em uma área particular, no município de Mampituba.

Conforme a BABM, o responsável pelo local teria informado que o material foi depositado pelo maquinário da prefeitura da cidade, sendo descarregadas sete caçambas do material, o equivalente a cerca de 70 toneladas. Diante dos fatos, o homem foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Vale ressaltar que até o término desta edição (às 19h e 30min de quinta, 26/10), a prefeitura de Mampituba não havia se pronunciado sobre o ocorrido.