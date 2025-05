Homem é preso após tentar agredir policiais

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados na noite de sábado (17), após receberem informações de que uma pessoa estaria caminhando sobre a ERS-389 (Estrada do Mar). O homem foi flagrado sobre a faixa central da pista, na altura do quilômetro 29, no trecho de Xangri-lá.

Após desobedecer a ordem dos policiais, o indivíduo tentou agredir um dos agentes, chegando a ameaçar a pegar a arma de seu coldre. Felizmente, o sujeito acabou sendo capturado e preso, antes que pudesse causar algum grave acidente. Durante a ação, o homem acabou sofrendo um ferimento na cabeça.

Depois de receber atendimento médico, o preso foi encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Xangri-lá. Conforme a Polícia Civil (PC), o homem, que já tinha passagens por roubo, estava em prisão domiciliar e, por tanto, não podia estar andando na rua. Ele acabou sendo encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O CRBM alerta para que pedestres e ciclistas evitem trafegar pela Estrada do Mar para evitar atropelamentos. Recentemente, um acidente em Osório causou a morte de uma mulher e deixou um homem gravemente ferido. O recomendado é que se utilize acessos laterais e ciclovias existentes ao longo da rodovia.