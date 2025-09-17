Homem é preso após quebrar câmeras de monitoramento

A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de quinta-feira (11), após receber informações de que um homem estaria danificando câmeras de vigilância em Santo Antônio da Patrulha. As ações aconteceram no bairro Jaú.

Após buscas na região, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) encontraram uma escada apoiada em um poste, junto a câmeras quebradas. Próximo dali um indivíduo tentou fugir ao avistar a viatura, mas acabou sendo capturado.

Com o sujeito, de 20 anos, foram encontradas duas câmeras danificadas. O homem, que já tinha antecedentes por lesão corporal, tráfico e posse de entorpecentes, foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de SAP, onde foi registrada ocorrência.