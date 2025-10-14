Homem é preso após furtar residência

A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de quinta-feira (9), após receber informações de que uma residência na região central de Torres estaria sendo furtada. Imediatamente, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) se deslocaram até o local, onde flagraram um indivíduo carregando alguns objetos nas mãos. O homem, de 60 anos, foi preso em flagrante. Conforme a BM, o criminoso já tinha antecedentes por ameaça e furto. Ele foi levado a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.