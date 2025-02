Homem é preso após esfaquear casal

Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) foram abordados por um homem e uma mulher na noite de segunda-feira (3), durante patrulhamento no balneário Presidente. De acordo com a GMI, o casal relatou que teria sido atacado a facadas pelo irmão do homem. As agressões teriam ocorrido após um desentendimento entre os irmãos.

As vítimas estavam com alguns ferimentos e com as roupas sujas de sangue. Elas foram levadas ao Pronto de Atendimento 24 Horas (PA 24H) de Imbé, onde receberam atendimento médico e passam bem. Já o suposto agressor foi localizado em sua residência. Os guardas encontraram o imóvel todo revirado e algumas manchas de sangue no chão. Além disso, foi apreendida uma faca ensanguentada, objeto o qual teria sido utilizada durante o ataque.

Diante dos fatos, o homem foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Tramandaí para registro de ocorrência. A Polícia Civil (PC) irá investigar o caso.

CRÉDITO: GMI