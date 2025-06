Homem é preso após assaltar pedestre

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na noite de quarta-feira (4), após uma pessoa ser assaltada no calçadão da Praia do Cal, na cidade de Torres. A vítima, de 31 anos, acabou sofrendo escoriações nas mãos e no joelho. Ela foi levada para atendimento médico e passa bem.

Depois de receberem informações sobre o assaltante, os Policiais Militares (PMs) realizaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito próximo a Lagoa do Violão. O homem, de 40 anos, estava trafegando de bicicleta em posse de uma faca. O indivíduo, que já tinha antecedentes por crimes como roubo, ameaça e desacato, foi encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante.

CRÉDITO: BM