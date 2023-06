Homem é preso após agredir a companheira

A Brigada Militar (BM) prendeu na madrugada de domingo (4), um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) foram acionados após relatos de uma mulher ter sido agredida pelo companheiro em Tramandaí.

Quando os agentes chegaram a residência, no bairro Parque dos Presidentes, a vítima, de 47 anos, informou aos PMs, que havia sofrido agressões. Além disso, ela relatou que o indivíduo havia a ameaçado de morte com uma arma de fogo. Com o agressor foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros, com 10 munições. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência. Já a mulher, foi levada para atendimento médico e passa bem.