Homem é encontrado morto dentro de freezer

Um caso tem gerado muita repercussão no Litoral Norte gaúcho. O corpo de um homem foi encontrado carbonizado e mutilado dentro de um freezer no balneário de Quintão, em Palmares do Sul. Milton Prestes da Silva, de 55 anos de idade, estava desaparecido desde o último dia 27 de fevereiro.

De acordo com a Polícia, na manhã de terça-feira (4), o cunhado da vítima e um amigo teriam ido até a residência onde Milton morava com a companheira, na Rua Visconde São Leopoldo, para questionarem sobre o sumiço do homem. Bastante nervosa, a mulher, de 47 anos, não respondeu os questionamentos e saiu do local abordo de um automóvel VW Gol de cor branca.

Desconfiados da atitude da mulher, os homens acionaram a Brigada Militar (BM), que imediatamente encaminhou os Policiais Militares (PMs) até o endereço. Após buscas na casa, o corpo de Milton foi encontrado dentro de um freezer. O local foi isolado para a realização da Perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Palmares e a Polícia Civil (PC) deu início as investigações.

Conforme a PC, vizinhos relataram terem visto bastante fumaça saindo do imóvel no último sábado (1). A companheira de Milton passou a ser a principal suspeita do crime. O carro utilizado por ela para fugir foi localizado na tarde de terça, abandonado próximo a Lagoa do Quintão. No porta-malas do veículo os PMs encontraram um serrote, uma corda e restos de carvão. O automóvel foi recolhido e passou por Perícia. Com antecedentes por apropriação indébita, dano e tráfico de drogas, a companheira da vítima segue sendo procurada. Vale ressaltar que o nome dela não foi divulgado.

Carro utilizado por companheira da vítima foi encontrado próximo a Lagoa do Quintão.

ENTEADO PRESO

Ainda na terça-feira, a Polícia prendeu o enteado de Milton suspeito de envolvimento no crime. O jovem, de 23 anos, foi detido em Gramado, na Serra gaúcha. Segundo a PC, o homem, que possui diversas passagens pela Polícia, confessou ter matado o padrasto a facadas. Além disso, ele também alegou que a mãe não teve nenhum envolvimento no crime. O delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, responsável pelas investigações, afirmou que o caso segue em andamento.

Enteado de homem encontrado morto em Quintão foi preso na Serra gaúcha.

CRÉDITOS: PC