Homem é condenado a mais de 40 anos de prisão após matar companheira a facadas

A Justiça condenou Sandro Ismael Alves da Silva, de 35 anos de idade, a 41 anos, cinco meses e 23 dias pela morte da sua esposa, Mirnes Aparecida de Lima Martins. A mulher, de 31 anos, foi assassinada com mais de 25 golpes de faca. O crime ocorreu no último dia 13 de janeiro, na residência onde o casal morava, no município de Imbé.

O feminicídio teria ocorrido durante uma discussão realizada na frente das filhas do casal, de cinco e seis anos de idade, respectivamente. O motivo da briga estaria relacionado a ciúme devido a uma suposta traição por parte da mulher. Na noite anterior ao crime, Mirnes foi a Delegacia de Tramandaí, onde registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra o companheiro por ameaça.

Além disso, ela entrou com um pedido de medida protetiva contra o companheiro, o qual foi aceito. Um oficial de Justiça chegou ao ir até o endereço da família para notificar o homem, quando encontrou os policiais trabalhando no feminicídio.

O CRIME

Na manhã de 13/01, a Brigada Militar (BM) foi acionada em um condomínio no Centro de Imbé. Os Policiais Militares (PMs) foram até o imóvel, na Rua Cruz Alta, onde a vítima foi encontrada com dezenas de ferimentos a facas. Conforme a BM, o companheiro da mulher teria confessado ter cometido o crime enquanto as suas filhas estavam dormindo em um dos quartos.

O homem foi detido e mantido aos cuidados da Justiça até o julgamento, o qual foi realizado na quinta-feira (14), na Comarca de Tramandaí. O criminoso foi condenado a regime fechado, não podendo recorrer em liberdade. Ele irá cumprir pena na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde seguia detido desde o início das investigações.

