Guarda Municipal de Imbé recebe sete novas viaturas

Foi realizada na última sexta-feira (14), a entrega das sete novas viaturas da Guarda Municipal de Imbé (GMI). O ato foi realizado em frente à prefeitura da cidade e contou com a presença do prefeito Ique Vedovato, do deputado Federal Alceu Moreira (MDB), do deputado Estadual Luciano Silveira (MDB), do comandante da GMI Rafael Moura, entre outras autoridades.

“A cidade está de Parabéns. É um case de sucesso para todo o Estado em modelo de Segurança, hoje com seus agentes e, acima de tudo, poder ver a integração das Forças de Segurança, hoje aqui representadas no município de Imbé. Motivo de orgulho para nossa região. Uma região que cresce muito. Mas se todo município fizer sua parte, como Imbé está fazendo, nós teremos um Litoral seguro por muito mais tempo”, declarou Luciano Silveira.

Ao encontro da fala de Luciano, Alceu ressaltou o trabalho da Guarda de Imbé, afirmando que a GMI é um “ícone de Segurança Pública”, realizando um trabalho integrado juntamente com a Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM). “Com todos eles integrados podemos pensar Segurança Pública com inteligência. Aqui está um embrião para isso e Imbé, certamente, se tornará uma grande vitrine e tornará que os demais municípios do Litoral possam repetir esse feito”, disse o deputado Federal.

NOVAS VIATURAS

Os veículos Fiat Pulse foram adquiridos com investimento de um milhão de reais, sendo cerca de R$ 600 mil repassados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, valor esse reivindicado pelos deputados Alceu e Luciano. Já os o dinheiro restante foi de contrapartida da prefeitura de Imbé. Com isso, a GMI passa a contar com 14 viaturas. Além das sete Fiat Pulse, a Guarda já contava com quatro GM Prisma, uma caminhonete Toyota Hilux e duas motocicletas.