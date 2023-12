Governo do Estado realiza lançamento da Operação Verão 2023/24

A cidade de Imbé recebeu na manhã de sábado (16), o lançamento da Operação Verão Total 2023-2024. O ato aconteceu na Avenida Beira-Mar, no Centro do município, e contou com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza, do deputado estadual Luciano Silveira, o prefeito de Imbé Ique Vedovato, a presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) Márcia Tedesco, entre outras autoridades.

Durante o ato foram apresentados os serviços que serão realizados pelo Governo gaúcho nas praias, lagoas e balneários do Estado até o dia 10 de março de 2024, data de encerramento da Operação. Foram apresentadas diversas novidades, incluindo a assinatura do Decreto que institui e formaliza o novo formato da Operação. A partir deste ano, a iniciativa passou a contar com uma coordenação executiva, presidida pelo Gabinete do Vice-Governador (GVG). Também integram o grupo as Secretarias de Comunicação, Saúde, Segurança Pública, Logística e Transportes e Turismo. Ao todo, 39 órgãos e entidades do Executivo estão envolvidos no projeto.

LANÇAMENTO DO SITE

A Operação Verão Total também ganhou um site para reunir todas as orientações, notícias e informações dos serviços estaduais da temporada. O vice-governador apresentou a nova ferramenta, que já está disponível para acesso no endereço: www.operacaoveraototal.rs.gov.br/inicial . A página apresenta uma série de conteúdos para os veranistas. Entre eles, estão indicações sobre balneabilidade, mapa de salva-vidas e guaritas, atualizações sobre estradas e trânsito, serviços e dicas de saúde, meio ambiente e segurança, programação de esportes, lazer e cultura, além de informações turísticas.

ATENDIMENTO AOS VERANISTAS

Os veranistas que estiveram presentes durante a cerimônia puderam visitar as tendas temáticas montadas na Praça Lourdes Rodrigues. Os locais representaram cada um dos cinco eixos temáticos de atuação da Operação Verão (Mobilidade, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Bem-Estar Social e Comunicação) – outra novidade desta edição. No interior delas, as equipes do governo do Estado prestavam informações, orientavam a população e apresentavam serviços, entre outras iniciativas preparadas para a temporada.

Além disso, foram realizadas ações de segurança aos banhistas, educação no trânsito e divulgação de destinos turísticos de Verão. Também houveram ações nas rodovias, sobre transporte rodoviário e conscientização ambiental, além de outras medidas relacionadas ao bem-estar dos veranistas.