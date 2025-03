Governo do Estado inaugura obras realizadas no Litoral

Nos últimos dias, o governador Eduardo Leite esteve cumprindo agenda no Litoral Norte gaúcho. Ele aproveitou a passagem pela região para realizar a entrega de obras que contaram com investimento do Governo do RS, além de realizar anúncio de novos investimentos para municípios da região.

Na manhã de quinta-feira (27/02), Leite, acompanhado do vice-governador Gabriel Souza e do secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, inaugurou a nova ponte sobre o Rio das Pacas, em Três Cachoeiras. O ato também contou com a presença de outras autoridades, incluindo a prefeita de Três Cachoeiras, Fabiana Raupp Valim Leffa, e a vice-prefeita de Morrinhos, Leoni Felicidade.

Localizada no quilômetro sete da ERS-494, a estrutura é a principal ligação entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul. Em junho de 2023, um ciclone atingiu o Estado e acabou destruindo a antiga estrutura, que contava com 27 metros e apenas uma pista. Devido a situação, uma travessia emergencial foi construída. Entretanto, quatro meses depois do ocorrido, um temporal acabou derrubando a estrutura. Com isso, uma segunda passagem molhada (estruturas que permitem a travessia de veículos e pedestres em períodos de chuva) foi erguida para permitir o tráfego de veículos de passeio e caminhões pequenos até que a ponte definitiva estivesse pronta.

Após meses de impasse e entraves nas solicitações para liberação de recursos do Governo Federal, que nunca vieram, o Governo do Estado assumiu os trabalhos e, em cerca de nove meses, concluiu a construção. Com investimento de R$ 5,2 milhões, a nova ponte conta com duas pistas e extensão de 40,35 metros. A nova estrutura vai qualificar a ligação entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, ajudando a escoar a produção dos municípios, que têm na agricultura familiar uma atividade muito relevante, com grandes plantações de banana e maracujá.

Além de facilitar o escoamento da produção agrícola, a nova ponte também proporcionará mais segurança e conforto para o transporte escolar e o acesso a serviços de saúde para a população da região. A melhoria do tráfego também favorece o turismo nos municípios do entorno, que oferecem belas paisagens para contemplação e atividades esportivas em meio à natureza.

DUPLICAÇÃO DA PARAGUASSU

Já na tarde de quinta (27/02), Leite, o vice-governador Gabriel e o secretário Costella estiveram em Imbé. Acompanhados dos prefeitos Ique Vedovato (Imbé) e Juarezinho Marques (Tramandaí), e do deputado estadual Luciano Silveira, além de outras autoridades, eles realizaram a inauguração da duplicação da Avenida Paraguassu. Foram duplicados 2,7 quilômetros de extensão, entre as Avenidas Caxias do Sul e Ovídio Barbieri.

Além de mais uma pista asfaltada e recapeamento da antiga, o trecho ganhou ciclofaixa, iluminação em LED, estacionamento, canteiro central e sinalização, assim como drenagem e deslocamento da rede elétrica. Ao todo, a obra contou com investimento de R$ 17,1 milhões, sendo R$ 12,7 milhões do Governo do Estado e o restante (cerca de R$ 4,4 milhões), de contrapartida do município do Litoral Norte.

MAIS INVESTIMENTOS

Ainda durante a ocasião, Eduardo Leite assinou a Ordem de Serviço para início das obras da duplicação de trechos da ERS-786 (Interpraia), em Tramandaí. O trabalho será realizado a partir de um convênio do município do Litoral Norte com o Governo estadual, o qual destinou R$ 14,2 milhões para a intervenção. Já o restante, cerca de R$ 850 mil, será de contrapartida do Executivo de Tramandaí. O Convênio havia sido assinado em dezembro do ano passado, pelo, então governador em exercício, Gabriel Souza. A obra contemplará aproximadamente 1,5 quilômetro da rodovia e irá acontecer entre a Avenida Minas Gerais e a ERS-030 (Avenida João de Magalhães).

Governador realizou assinatura para início da obra de duplicação de trecho da Interpraias, em Tramandaí.

