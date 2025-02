Governo do Estado entrega reforma de Posto de Saúde na região

O Governo do RS realizou na manhã da última quinta-feira (13), a entrega da reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Nova Nordeste, em Imbé. O ato contou com a presença da secretária de Saúde do RS, Arita Bergmann; o deputado estadual Luciano Silveira (MDB); o prefeito de Imbé, Ique Vedovato, entre outras autoridades locais.

A obra de ampliação contou com investimento R$ 638 mil, sendo R$ 350 mil repassado pelo Estado, por meio da Rede Bem Cuidar RS, e o restante, de contrapartida do município do Litoral Norte gaúcho. Durante o trabalho, houve a substituição de portas, janelas e o piso. Além disso, a parte elétrica foi refeita, assim como um novo telhado construído. Já as paredes internas e externas foram reformadas e pintadas.

Com a reforma, a área da USF passou de 188 metros quadrados para 280m2. A estrutura, que recebe cerca de três mil pacientes por mês, também passou a contar com quatro consultórios, sendo um ginecológico com sanitário, além de uma sala de inalação coletiva, dispensação de medicamentos, sala de curativos, sala de procedimentos e coleta, banheiros, etc. Não bastasse tudo isso, o Governo do Estado realizou o repasse de R$ 50 mil para a aquisição de equipamentos odontológicos.

Localizada na Rua Maria Clara Machado, no 175, no bairro Nova Nordeste, Unidade de Saúde já estava funcionando desde o dia 06 deste mês. Atualmente, a USF conta com dois médicos, duas enfermeiras, técnico de enfermagem, vacinador, dentista, auxiliar em saúde bucal, farmacêutico, fisioterapeuta e nutricionista. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, em dois horários: das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min.

Autoridades presentes na cerimônia realizaram o descerramento da placa.

CRÉDITOS: Alina Souza