Governador inaugura Centro de Atendimento no Litoral

O governador Eduardo Leite realizou na manhã de sábado (16), em Imbé, a inauguração do Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe. Esse é o 23º CAS inaugurado pelo Governo do Estado, desde setembro. O local, assim como os demais, receberá um repasse mensal no valor de 70 mil reais.

O novo Centro será referência para 11 municípios: Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares e Tramandaí, além de Imbé. Ele contará com um a equipe multidisciplinar de profissionais, que realizarão os serviços de atendimento com foco no desenvolvimento pessoal, inclusão social, cidadania e apoio às famílias. A previsão é de que cerca de 150 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sejam atendidas por mês.

Lembrando que, para acessar os serviços do CAS TEAcolhe, as famílias devem procurar as unidades básicas de saúde do seu município, os quais irão cadastrar os solicitantes no sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon) para avaliação especializada.

EXPANSÃO DO PROGRAMA

A rede do Programa TEAcolhe no Estado é composta, atualmente, por cinco Centros Macrorregionais de Referência em TEA, 30 Centros Regionais de Referência em TEA e os 23 CAS. Conforme o Governo gaúcho, há previsão de abertura de novo edital para complementar esta rede, com mais dois Centros na macrorregião Metropolitana e um para a macro Sul, além de sete novos CAS. Além disso, a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, anunciou que o governador autorizou, para o próximo ano, o planejamento para dobrar o número inicialmente previsto de 30 CAS, chegando ao total de 60 unidades.

O ato de inauguração também com a presença de outras autoridades, incluindo o vice-governador Gabriel Souza e o prefeito de Imbé, Ique Vedovato.